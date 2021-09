Novio de joven desaparecida es persona de interés en la investigación

(NOTICIAS YA).- Luego de que la familia de Gabby Petito la reportara como desaparecida este 11 de septiembre, tras no regresar de un viaje que hizo con su novio y perder comunicación con ellos a finales de agosto, la policía de North Port ha anunciado que Brian Laundrie es persona de interés en este caso.

Gabrielle Petito, de 22 años, salió desde Nueva York a los acostumbrados viajes alrededor del país que hacía con su novio a principios del mes de julio en una camioneta tipo van, los cuales documentaba en sus redes sociales con fotos y videos, pero esta última aventura no la trajo de nuevo a casa. Sin embargo, a su novio si.

Por esto, ahora Brian Laundrie es persona de interés para el Departamento de Policía de North Port, Florida. La investigación sobre la desaparición de Petito también la lleva el FBI.

Según dijo Nichole Schmidt, madre de Gabby a ABC News, perdió contacto con su hija desde el 25 de agosto, cuando ella le dijo que iba saliendo con Brian hacia Grand Teton, Wyoming y el Parque Nacional Yellowstone y "sonaba bien y emocionada".

También, la desesperada madre indicó que fue vista por última vez el 24 de agosto, saliendo de un hotel con su novio en Salt Lake City.

La madre reportó a Gabby como desaparecida el 11 de septiembre.

Desde el Departamento de Policía de North Porth se dio a conocer este miércoles que Brian no ha mostrado disponibilidad para ser entrevistado por los investigadores o proveer algún detalle que pueda ayudar a encontrar a su novia Gabby.

Asimismo, las autoridades indicaron que la camioneta donde viajaban Gabby y Brian fue recuperada el 11 de septiembre en la casa que la joven pareja compartía con los padres de Brian. El vehículo fue procesado por agentes del FBI este martes.

La búsqueda de esta joven continúa en el estado de Wyoming.

La última publicación en redes sociales que hizo Gabrielle fue en Instagram el 25 de agosto, con una galería de fotos, en la cual escribió "Happy Halloween", sosteniendo en dos de ellas, una pequeña calabaza tejida en sus manos mientras sonreía. Cabe destacar que no publicó su ubicación en esta oportunidad.

"Como padre, puedo imaginar el dolor y el sufrimiento por el que está pasando la familia de Gabby. Estamos suplicando a cualquiera, incluyendo a Brian, que comparta información con nosotros sobre su paradero en las últimas semanas. La falta de información de Brian está obstaculizando esta investigación. Las respuestas eventualmente saldrán. Ayudaremos a encontrar a Gabby y ayudaremos a encontrar a cualquiera que pueda estar involucrado en su desaparición", expresó el Jefe de la Policía de North Port, Todd Garrison, este miércoles en un comunicado.

Según esta agencia de la ley, Gabrielle podría haber estado en el Parque Nacional Grand Teton en el estado de Wyoming, y exhortan a cualquier persona que tenga información de valor sobre el paradero de esta joven ante la Línea Nacional 1-800-CALLFBI (225-5324).

