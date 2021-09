Arrestan a hombre tras defecar en el congelador de un supermercado

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Oklahoma fue arrestado tras ser nombrado una persona de interés en un perturbador incidente dentro de un supermercado, que dejó a una clienta asqueada y casi al borde del llanto.

De acuerdo con los informes, un cliente de Crest Foods, ubicado en Moore, defecó sobre los productos comestibles dentro de un congelador de la tienda la noche del domingo y desde entonces la policía publicó una imagen del sospechoso saliendo del lugar.

“La persona de interés en el incidente perturbador en Crest Foods fue identificada, ubicada, detenida y registrada en el Centro de Detención del Condado de Cleveland por cargos no relacionados”, informó la policía de Moore en redes sociales el miércoles por la tarde, de acuerdo con KFOR.

Las autoridades no identificaron al hombre, pero lo relacionaron con el perturbador incidente en la tienda, que quedó captado por las cámaras de seguridad.

El insólito acto del hombre quedó al descubierto luego de que una clienta terminó con sus manos embarradas de heces cuando estaba buscando un empaque de comestibles en el congelador.

“Cojo una bolsa de panecillos de pizza y literalmente hay mierda”, dijo Shirley Wright-Johnson, quien estaba acompañada por sus hijos, al mismo medio local.

Aún sin entender por completo lo que le acababa de ocurrir, Wright-Johnson tomó el empaque, le dio vuelta y se percató de que alguien lo había puesto encima del desecho para cubrirlo.

La mujer no dudó en alertar a los empleados de la tienda e inmediatamente después fue lavarse las manos, aunque la sensación de suciedad no se fue tan fácil.

“Me blanqueé la mano, desinfecté mi mano… Durante todo el camino a casa, todavía estaban como, ‘Mamá, puedo olerlo, puedo olerlo’. Yo digo, ‘Yo también lo huelo, bebé’”, relató la madre al mismo medio.

Más tarde, el Departamento de Policía de Moore confirmó que los desechos eran heces humanas y las cámaras de seguridad del supermercado fueron revisadas dejando al responsable a la vista.

“Luego, ese individuo fue observado, fue a la sección de refrigeradores donde procedió a defecar dentro de uno de los refrigeradores antes de dejar el negocio”, informó el teniente Kyle Johnson, de acuerdo con KFOR.

