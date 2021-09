Juez bloquea la deportación de migrantes bajo Título 42

(POLÍTICA YA). – Un juez federal ordenó al gobierno del presidente Joe Biden que deje de usar una ley de salud pública invocada al comienzo de la pandemia de coronavirus para deportar inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

En un fallo largamente esperado, el juez Emmet Sullivan del Tribunal de Distrito de Columbia certificó a todas las familias migrantes bajo custodia fronteriza de EE.UU. como miembros de la clase en una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), y prohibió al gobierno expulsarlas bajo el edicto de salud pública, conocido como Título 42.

Sullivan reconoció que el fallo obligará al gobierno a tomar decisiones difíciles, pero determinó que existen suficientes medidas que se pueden tomar para mitigar la propagación del Covid-19.

"Pero en vista de la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas de minimización, la Corte no está convencida de que la transmisión de COVID-19 durante el procesamiento fronterizo no pueda mitigarse significativamente. De hecho, el gobierno ha implementado con éxito medidas de mitigación con respecto a procesando a menores no acompañados para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19", indicó el fallo de 58 páginas.

El pedido no entra en vigor durante 14 días.

Esta historia está en desarrollo y será ampliada.