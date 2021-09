Más de 20 gatos muertos en un incendio en Pet Alliance of Greater Orlando

(NOTICIAS YA).- Al menos 23 gatos murieron en un incendio que se produjo anoche, pasadas las 10 p.m., en Pet Alliance of Greater Orlando, un refugio de animales en el condado Orange. Ningún perro resultó herido, según trascendió.

OCFRD and @OrangeCoSheriff remain on scene. Fire crews attacking fire from outside. PIO on scene. https://t.co/INMMsW1YGg pic.twitter.com/QjiP4k8gk7

El refugio está ubicado en Conroy Road, cerca del Mall at Millenia. Según el Cuerpo de Bomberos del Condado Orange, las llamas habían alcanzado el 50 por ciento de las instalaciones cuando llegaron.

Several OCSO deputies, along with members of @OCAS_Orlando @OCFireRescue and @petallianceGO entered the building while it was on fire and rescued numerous dogs & cats before the fire became too overwhelming. pic.twitter.com/oBKhVkgczc

