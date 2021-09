Activan Alerta Amber por niño de 6 años secuestrado en Texas

(NOTICIAS YA).- Las autoridades han activado una Alerta Amber por un niño de 6 años que se cree fue secuestrado del vehículo de su madre en Texas.

Amari Daniel Baylor, de 6 años, fue visto por última vez la noche de este jueves, 16 de septiembre, en Pearland, y podría estar en peligro.

De acuerdo con la policía, la madre del niño estaba en Westside Event Center, en el 2150 de Country Place Parkway, alrededor de las 7:50 p.m. para pedir información acerca de los programas de fútbol y porristas para sus hijos, durante una práctica de fútbol que tiene lugar al mismo tiempo.

La mujer estaba acompañada por sus tres hijos, pero al momento de bajar de su vehículo solo se llevó a su hija y dejó a los otros dos niños, incluyendo a Amari.

Cuando la madre de Amari regresó, él ya no estaba.

Dos mujeres, que fueron testigos porque estaban viendo la práctica de fútbol, le dijeron a la policía que una mujer afroamericana, de entre 20 y 30 años, sacó al niño por la ventana trasera del lado del conductor de un Chevrolet Malibu blanco, detalla KTRK.

