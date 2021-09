¿Cómo decirle a mi hijo que tiene cáncer? Una guía para enfrentar la difícil tarea

(NOTICIAS YA).-

"Ningún amor es tan grande como el que tiene un padre por su hijo", como bien dijo el célebre escritor y autor estadounidense, Dan Brown.

Entonces, ¿cómo podrías decirle a esa personita que tanto amas que ha sido diagnosticada con cáncer? Es definitivamente abrumador y quizá pienses que ni en mil años tendrías el coraje para hacerlo.

Pero debes saber que no estás solo en este difícil camino.

Sin importar la edad que tengan, los niños suelen darse cuenta cuando su salud preocupa a sus padres.

A veces, los padres desean proteger a sus hijos de la información sobre la enfermedad y el tratamiento. Y es totalmente comprensible, pues cuando tu niño es diagnosticado con cáncer, una de las primeras cosas más difíciles que debes enfrentar es explicarle qué significa tener cáncer.

Hay muchas razones por las que ser honesto puede ayudar.

Si bien es cierto que hablar con los niños sobre su diagnóstico de cáncer puede resultar angustioso, debes saber que lo que les digas a tu hijo, será el primer paso para que pueda enfrentar su diagnóstico.

Al explicarle todo honestamente, y al nivel correcto para la edad de tu niño, lo ayudas a estar menos asustado. Tú eres parte de su fortaleza.

Como padre o responsable de un niño, es lógico sentirse preocupado por sus reacciones y por el diagnóstico, pero no estás solo.

Para ayudarte a hablar con tu hijo sobre su diagnóstico de cáncer, la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS, por sus siglas en inglés) tiene recursos de apoyo y brinda una pequeña guía con una serie de consejos:

Cuando hables con tu hijo, es importante que la conversación sea adecuada según su edad. Antes de ir al paso dos, da clic en el siguiente manual para padres y conoce más sobre cómo tener una conversación según la edad del niño.

Ahora, teniendo en cuenta las pautas presentadas en función de la edad, habla con tu hijo sobre la enfermedad y su tratamiento.

Escucha atentamente lo que su hijo dice (o no dice) y luego responde sus preguntas.

Sé sensible al lenguaje corporal de tu hijo y a sus otras reacciones.

Estas conversaciones son fundamentales para fomentar la confianza y comprender mejor cómo se sienten.

Si confía en ti, es más probable que tu hijo te cuente cuando algo le asusta o le preocupa.

Puedes aprovechar esta oportunidad para encarar algunos de estos temores e inquietudes. Que tu hijo sepa que siempre puede contar contigo cuando se siente agobiado o preocupado.

El camino puede no ser fácil, pero lo importante es darle esperanza a tu hijo y recordarle que la mayoría de los niños con cáncer se curan.

*NOTA: Pide ayuda al equipo de profesionales médicos si notas cambios preocupantes en el estado de ánimo o comportamiento de tu hijo, sin importar su edad.

Para obtener apoyo y recursos, puedes comunicarte con un Especialista en Información de la LLS e infórmate acerca de la "Iniciativa de LLS para Niños. Curas y Atención."

“Cuando me diagnosticaron me sentía solo, yo no conocía nadie de mi edad que tenía el mismo diagnóstico”, cuenta Javier, un joven paciente diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda que encontró apoyo en español a través de la LLS. Conoce su historia:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=x-efOuz-GLo&feature=emb_logo

Tienes que saber que la LLS es pionera en la investigación de los cánceres de la sangre.

Y sus especialistas son trabajadores sociales, enfermeros y educadores en salud titulados a nivel de maestría y especializados en oncología.

Los Especialistas en Información hablan también español y, para otros casos, se ofrecen servicios de interpretación a pedido. Contáctalos en https://www.lls.org/especialistas.

Busca ayuda, la LLS está ahí para ti y para tu familia. Visita www.LLS.org/espanol