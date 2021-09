Delincuentes se ensañan con negocio familiar de National City

(NOTICIAS YA).- NATIONAL CITY, Calif. - Delincuentes se han ensañado con un negocio familiar de National City tras vandalizar el local en varias ocasiones en menos de mes y medio, ocasionando miles de dólares en daño a un negocio que ya sufre por la pandemia.

La tienda Diva's Fashion ubicada sobre la cuadra 400 de National City Blvd. fue víctima de tres tiroteos con un arma de fuego y pistolas de perdigones, según los dueños. La última vez Dulce Tablas, hija de los dueños, se encontraba dentro del comercio junto a dos familiares menores de edad.

“El lunes en la noche yo estaba con mis sobrinos, estábamos juntos: ellos estaban haciendo la tarea y yo estaba poniendo para atrás lo del inventario, cuando escuchamos unos disparos”, relató Tablas.

Los disparos fueros desde un coche en movimiento y quebraron por completo el cristal de uno de los ventanales del negocio, como se alcanzó a ver en los videos de las cámaras de vigilancia.

"Yo ya me siento muy asustada, los niños ya están traumados, no quieren venir ya. Yo ya no puedo estar aquí sola cuando oscurese; ya no estoy segura aquí adentro", agregó Tablas.

La joven declaró a Univision San Diego que este no ha sido el único atentado contra su local. Hace poco más de un mes, malhechores estuvieron cerca de muy probablemente causar daños más severos.

"Vinieron con una 'BB gun' y tiraron unos balazos cuando yo estaba con unos clientes, en el ventanal que yo estaba con [ellos] sentados. Los clientes salieron corriendo espantadisimos y ya no regresaron para atrás a la tienda", declaró Tablas. Afortundamante nadie resultó herido.

Además, haces unas tres semanas en la madrugada, vándalos quebraron el cristal de una de las puertas; y esa vez fue con un arma de fuego que hasta dejó un oyo sobre el techo del local.

"Pues nos ha traído mucha preocupación por la seguridad de uno mismo y de nuestros clientes" dijo Candy, una empleade del negocio. "Porque no sabemos el motivo por lo que está pasando esto".

Pero al negocio le llueve sobre mojado ya que es difícil solventar sus gastos debido a que venden vestidos para fiestas, eventos que no suceden muy a menudo por la pandemia. Los propietarios, con menos clientes, ahora tienen que pagar por los daños causados por delicuentes.

“Reemplazar todos los ventanales nos va a costar como unos $10,000 porque son unos seis ventanales que se tienen que reparar”, añadió Tablas.

Los tres incidentes fueron reportados a la policía de National City, según la joven, quien le pide aquellos que tengan cualquier información sobre estos incidentes, que lo reporten a las autoridades.

Si les gustaría apoyar a los propietarios para cubrir las reparaciones, lo puede hacer a traves de su campaña de GoFundme.