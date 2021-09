Diáspora salvadoreña ahora podrá tramitar su DUI de manera expedita 

(NOTICIAS YA).- A partir de hoy en el consulado de Silver Spring los salvadoreños del DMV podrán obtener su DUI el mismo día que lo soliciten, un gran logro para la diáspora en nuestra región.

Oranis Martínez fue la primera salvadoreña en el DMV en recibir su documento único de identidad el mismo día en el que lo solicitó tras el inicio del proyecto de mejoramiento del servicio de emisión y entrega inmediata.

“Yo hace mucho rato estaba intentando sacarlo pero se demoraba mucho dos a tres meses, fue horrible ver cuánto se estaba demorando cuando uno bastante lo necesita”, dijo Martínez.

“Se logró una legislación y además el dinero para poderlo implementar esta era una solicitud constante de todos los salvadoreños en el exterior y esto es justicia”, expresó Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Washington D.C.

“Es un momento histórico, es algo que se nos había negado por 15 años o más es algo que se nos había prometido pero gracias a Nayib Bukele ahora tenemos el centro de procesamiento del dui para que lo puedan obtener el mismo momento que transmitan su documento”, detalló Pedro Antonio Rodriguez, cônsul general del Consulado en Silver Spring.

Actualmente el consulado en Silver Spring es el único centro que cuenta con este nuevo proceso, no obstante, se extenderá a la sede consular en Woodbridge en octubre.

“Hay uno o más que se me sumo y me dijo mire hasta no ver no creer y yo le dije mire pues si tiene la razón, los gobiernos los han maltratado tanto que a lo que están acostumbrados es a desconfiar, pero se van a llevar el DUI entre 30 a 40 minutos es un saldar deuda no un favor”, comentó Romeo Auerbach, diputado y presidente de la Comisión Electoral de El Salvador.Para solicitar el documento los salvadoreños deben hacer una cita previa y si es la primera vez solicitando el DUI deberá presentar:



3. Documento de identificación con fotografía, por ejemplo, carné electoral, pasaporte o licencia de conducir. 1. Recibo de pago cancelado.2. Partida de nacimiento original con menos de un año de haberla obtenido.3. Documento de identificación con fotografía, por ejemplo, carné electoral, pasaporte o licencia de conducir. Para solicitar una reposición del DUI deberá presentar:

Para hacer una cita puede llamar al 1-888-301-1130 seguido por la Opción 4 o a través del sitio web: portalcitas.rree.gob.sv o enviar un mensaje de texto a través de la aplicación WhatsApp al 503-7070-1071. Se les agendará la cita de entre 3 a 15 días.El costo para tramitar el DUI es de $35 dólares y solo aceptan dinero en efectivo.