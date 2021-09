Eligen a Bad Bunny como una de las 100 personas más influyentes de la revista TIME

(NOTICIAS YA).- Como dice en una de sus canciones, Bad Bunny está "subiendo como espuma", y es que ha sido seleccionado como una de las 100 personas mas influyentes de la revista TIME para su edición de 2021. El autodenominado "Conejo Malo" forma parte de la prestigiosa lista en la categoría artista y es el único puertorriqueño reseñado en la publicación de este año.

.@JBALVIN on Bad Bunny: "He’s an artist, period. A true artist. Now he’s at his peak, taking Latin culture to another level" #TIME100 https://t.co/jdzcgUPOOm

— TIME (@TIME) September 15, 2021