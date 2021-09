Nuevas clínicas de vacunación contra el virus del COVID 19

Clínicas de vacunación sin costo en toda la ciudad a partir del 17 de septiembre al 24 de septiembre

Las autoridades de la ciudad de Corpus Christi informaron que tienen múltiples ubicaciones disponibles para que la gente se vacune contra el virus del COVID-19 en toda la ciudad.

Mediante un comunicado de prensa se dio a conocer que se aplicarán la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer disponibles para niños mayores de 12 años, recordando que las personas de 12 a 17 años deben tener el consentimiento de los padres verbal o por escrito para recibir esta vacuna.

La primera y segunda dosis de la vacuna Moderna están disponibles para cualquier persona mayor de 18 años. La vacuna "one & done" de Johnson and Johnson está disponible para personas mayores de 18 años.

Este es un esfuerzo más que están haciendo las autoridades para brindarle a la comunidad protección contra el virus, las personas que no se han vacunado pueden preinscribirse en línea, visite http://www.cctexas.com/vaccineregistration y haga clic en el enlace “Registro de vacunación”.

Al inscribirse puede elegir el lugar donde quiere ser vacunado, se indica que, durante la preinscripción en línea, debe recibir un código de respuesta rápida (QR). Una vez que el pre registro en línea alcance el límite, no podrá registrarse hasta que haya vacunas adicionales disponibles.

Pero si no pudo inscribirse ese no es problema ya que se están dando todas las facilidades para que toda la gente tenga acceso a las vacunas.

Las personas sin cita pueden acudir al lugar que elijan y se les administrará la vacuna por orden de llegada.

Recuerde que NO se deben combinar vacunas de diferentes marcas. Si recibió la vacuna Moderna para su primera dosis, debe recibir la vacuna Moderna para su segunda dosis.

Si se registró para la primera dosis, no necesita registrarse nuevamente para la segunda dosis.

Preinscríbase llamando al 361-826-7200 opción 2

Visite http://www.cctexas.com/coronavirus y http://www.nuecesknows.com para obtener más información. También puede encontrar actualizaciones en los canales de redes sociales de la ciudad Facebook @citygov y Twitter @cityofcc.