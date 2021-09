¿Puede una persona salir de los Estados Unidos cuando está en medio de un proceso migratorio?

(NOTICIAS YA).- Al hablar de los casos migratorios es necesario conocer los derechos, lo que se puede o no hacer. El abogado José Pertierra responde a cada una de las preguntas de las interrogantes de los usuarios de Noticiasya.com

PREGUNTA UNO

Me llamo Rosalía. Soy mexicana. Vivo en Estados Unidos desde 1998 y tengo la 245i, porque hice un caso por trabajo en 1999.

El empleador me despidió por falta de trabajo y el caso entonces no me salió. Mi inquietud es que yo salí del país en el 2004 a México y no regresé a Estados Unidos sino hasta el 2006. Ahora estoy casada con un ciudadano.

Quiero saber si puedo utilizar la 245i, para hacerme residente a través de mi matrimonio, a pesar de haber salido del país.

RESPUESTA UNO

Rosalía, me duele tener que decirte que estás frita. Antes de poder calificar para la residencia, tienes que pasarte 10 años en México.

Eso es porque después haberte pasado más de un año sin papeles en Estados Unidos, saliste y volviste a regresar indocumentada. La 245i no te salva.

Quizás la ley cambie pronto, pero si no cambia no creo que deberías acercarte a Inmigración

PREGUNTA DOS

Soy residente permanente. Tengo un gran problema y no sé qué hacer. Me hice residente a través de mi mamá quien era residente también.

Antes de hacerme residente, me casé, pero no se lo dije a mi mamá y tampoco al consulado en Santo Domingo.

Ahora cuando solicité la naturalización presenté el certificado de matrimonio. Me negaron la ciudadanía y me dijeron que iban a quitarme la residencia. ¿Estoy frita?

RESPUESTA DOS

Ja ja ja. No estás frita, pero sí estás salcochada, porque probablemente iniciarán un proceso de deportación.

El problema es que la ley permite que una madre residente pida a una hija, solamente si la hija no está casada. Al casarte, te descalificante. Sin embargo, no necesariamente estás frita, porque hay un perdón que puedes pedir.

Este es un perdón muy poco conocido. La sección 237 del Acta de Inmigración permite que le pidas al juez que perdone el fraude que cometiste siempre y cuando eres la esposa, madre o hija de una ciudadana o una residente permanente.

Tu mamá es residente. Por eso, pienso que calificarías. No sé qué otros parientes cercanos tienes en este país con papeles.

Tendrías que demostrarle al juez (con evidencia) que mereces ese perdón. Por tu buena conducta, por tus vínculos familiares en los Estados Unidos, por la cantidad de años que llevas en el país, porque siempre has pagado tus impuestos, etc. Si no tienes antecedentes penales serios, es probable que ganes el perdón y que puedas quedarte con tu Green Card.