¿Pueden negarle la residencia a un padre que mandó a traer a sus hijos con un coyote?

(NOTICIAS YA).- Mandar a pedir a los hijos de manera irregular puede poner en riesgo que las personas que buscan un futuro dentro de los Estados Unidos, ese es el caso de una de las personas que buscó ayuda migratoria cuando las autoridades le negaron un caso. El abogado José Pertierra responde.

PREGUNTA UNO

Inmigración me ha negado la residencia, porque para poder trabajar, con una compañía de construcción que tenía contratos con el gobierno federal, yo puse en un formulario llamado I-9 que era ciudadano de los Estados Unidos. Quiero saber si mi residencia ahora corre peligro.

RESPUESTA UNO

Uff, claro que tu residencia ahora corre peligro. Hacerte pasar por ciudadano te descalifica para la naturalización y también pone en jaque tu residencia.

Es una de las peores cosas que puede hacer un inmigrante. No hay defensa. Si deciden ponerte en proceso de deportación, estarías frita.

Pero no siempre mandan esos casos a los tribunales. Es posible que Inmigración se quede tranquilo simplemente negándote la naturalización. No te recomiendo que viajes fuera del país y tampoco que pidas a algún familiar. No hagas olas.

PREGUNTA DOS

Soy residente permanente. No quiero que diga mi nombre en la televisión. El Servicio de Inmigración me ha negado la naturalización, porque alega de que yo le mandé dinero a los hijos de mi esposa para que le pagaran a un coyote para venir a los Estados Unidos. Quiero saber qué puedo hacer.

RESPUESTA DOS

Chico, irónicamente Inmigración categoriza como evidencia de mal carácter moral el hecho de haber ayudado a tus hijos a venir ilegalmente a los Estados Unidos.

Yo diría que debiese ser todo lo contrario: que el que tiene mal carácter moral es el que no ayuda a sus hijos. Pero esa no es la ley, y no calificarías para pedir la naturalización hasta que hayan pasado cinco años desde que enviaste el dinero para el coyote.

Otra cosa, esos muchachos son los hijos de tu esposa. Para que Inmigración los acepte como hijastros tuyos, tendrías que haberte casado con la madre antes de que ellos cumplieran 18 años. Eso es importante, porque para que no corras el riesgo de una deportación los muchachos tienen que ser hijos biológicos o hijastros. Buena suerte.