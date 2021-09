VIDEO: Escupió y amenazó con un cuchillo a padre e hija en metro de NY

(NOTICIAS YA).- Un hombre y su pequeña hija fueron víctimas de un violento ataque y amenazas dentro del metro de Nueva York tras pedirle a un pasajero que dejara de fumar marihuana en el vagón.

Un video publicado por la policía de Nueva York muestra el incidente que fue captado por otro pasajero alrededor de las 3 de la tarde del 5 de septiembre en un tren subterráneo del Bronx con destino a Manhattan.

Las imágenes muestran a un hombre que viaja sentado y lanzando insultos en contra del padre, de 35 años, y su hija, de 4, quienes están sentados al otro lado de las puertas, a unos cuantos pasos de su agresor.

Sin embargo, el ataque estuvo lejos de terminar. El hombre se levantó y giró hacia su mochila, colocada sobre un asiento, de donde sacó un cuchillo con el que amenazó al hombre y la niña.

Recognize the man in the colorful shirt? He's wanted for threatening a man & his 4-year-old child after being asked to stop smoking marijuana inside a D-train near the Fordham Rd station in the Bronx's @NYPD46Pct. DM/Call CrimeStoppers @NYPDTips or 800-577-Tips if you can help. pic.twitter.com/8G2NaARoxo

— NYPD Transit (@NYPDTransit) September 17, 2021