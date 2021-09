VIDEO: Golpean a empleada de restaurante por pedir comprobante de vacunación

(NOTICIAS YA).- La empleada de un restaurante de Nueva York fue atacada por varios clientes a los que les solicitó un comprobante de vacunación para darles una mesa, lo que terminó en el arresto de tres personas y una hospitalizada.

De acuerdo con los informes, el insólito hecho se registró alrededor de las 5 p.m., hora local, de este jueves cuando un grupo de comensales que visitaban Nueva York desde Texas intentaron comer en el restaurante italiano Carmine, ubicado en el Upper West Side.

La anfitriona del restaurante le dijo a los comensales que debían mostrar un comprobante de vacunación para poder obtener una mesa en el lugar y presuntamente eso desató la batalla campal.

El mismo medio detalla que para darle fin a la pelea tuvieron que intervenir otros empleados del lugar y hasta algunos transeúntes, poco después llegó la policía.

Carmine’s on the UWS says a hostess was assaulted after asking a group for proof of Covid vaccine to eat inside. “It’s a shocking and tragic situation when one of our valued employees is assaulted for doing their job - as required by city policies...” @NBCNewYork after football. pic.twitter.com/xrqZoNm74R

— Adam Harding (@HardingReports) September 17, 2021