Trágico: Encuentran restos humanos que coinciden con Gabby Petito

(NOTICIAS YA).- Tras días de búsqueda de la joven reportada como desaparecida durante un viaje por carretera con su prometido, este domingo las autoridades informaron que localizaron restos humanos cerca del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, que coinciden con las características de Gabby Petito.

Aunque el FBI indicó este domingo en una conferencia de prensa que los restos tienen similitud con la joven de 22 años que está desaparecida y no confirmó su muerte hasta ese momento, el Departamento de Policía de North Port, Florida, publicó en su cuenta oficial de Twitter:

Saddened and heartbroken to learn that Gabby has been found deceased. Our focus from the start, along with the FBI, and national partners, has been to bring her home. We will continue to work with the FBI in the search for more answers.

— North Port Police (@NorthPortPolice) September 19, 2021