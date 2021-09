Al menos 388 personas murieron por COVID-19 en el condado Orange en agosto

(NOTICIAS YA).- Autoridades del condado Orange informaron este lunes que agosto fue el más "mortífero" por coronavirus en esta entidad en lo que va de la pandemia, mientras logran reducir la tasa de contagios a casi la mitad, en comparación al pico de ese mismo mes.

Pronto los niños de 5 a 11 años podrían ser vacunados contra COVID-19 con la dosis Pfizer

En una acostumbrada conferencia de prensa para actualizar sus datos de COVID-19, líderes del condado Orange indicaron que siguen sumando decesos por el virus, contabilizando 13 nuevas muertes, de las cuales 3 corresponden al mes de agosto.

Asimismo, el Dr. Raúl Pino, Director del Departamento de Salud de Florida en el condado Orange, explicó que la cifra de fallecidos en agosto podría aumentar a 400 antes de terminar septiembre.

Sin embargo, dentro de esta tragedia se encuentra la alentadora noticia de que el condado ha reducido a la mitad su tasa de positividad al coronavirus a un 11,29%, comparado al 22% que tenían en agosto, la cual trajo tantas muertes.

Los funcionarios resaltaron el resultado de sus acciones contra el COVID-19, impulsando el proceso de inmunización y recomendando la mascarilla, así como el uso obligatorio de estos cubrebocas en las escuelas públicas.

AHORA: FBI está dentro de la casa de Brian Laundrie, prometido de Gabby Petito

Para dar continuidad a esto, ampliaron hasta finales de octubre el servicio de vacunación contra el coronavirus en el Estadio Camping World, ubicado en la 1 Citrus Bowl Place, Orlando, FL 32805, todos los días desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. sin cita, así como sus centros de pruebas COVID-19 a continuación:

🦠 Orange County has three free COVID-19 testing sites, open daily.

1. Barnett Park: 9 a.m. - 5 p.m.

2. Econ Soccer Complex: 9 a.m. - 4 p.m. **NEW HOURS - beginning September 10**

3. The former Clarcona Elementary School: 9 a.m. - 5 p.m.

More info: https://t.co/e9gE0InLvU pic.twitter.com/d8Pfz254Kh

— Orange County FL (@OrangeCoFL) September 9, 2021