Atropellan a mujer en la calle de Leopard

El Departamento de policía de Corpus Christi, respondió a un llamado de auxilio alrededor de las 6:00 a.m. en la cual se reportaba que una mujer había sido atropellada.

Los oficiales de policía acudieron a la calle 5800 Leopard donde sucedieron los hechos, indicaron que es un área peligrosa para aquellas personas que caminen en esa zona, debido a que no existen banquetas parte el accidente ocurrióٚ y todavía estaba oscuro no había amanecido.

Indican que la mujer fue atropellada aparentemente de 40 años presentaba lesiones críticas, al parecer el percance fue hecho por un auto compacto. La víctma inmediatamente fue trasladada a un hospital local para poder ser atendida, hasta el momento no se sabe sobre el estado de salud de la víctima, tampoco se dio a conocer su identidad.

Los peritos que llegaron a lugar de los hechos para tomar fotografías determinaron que, el auto que atropelló a la víctima es un Beatle Volkswagen y era conducido por una mujer quien permaneció en la escena, las autoridades informaron que hasta el momento no presenta cargos y el alcohol no fue factor para producir el accidente.

Los oficiales hacen un llamado a la comunidad para ser más prudentes al estar caminando en las calles, y sobre todo utilicen las banquetas al transitar y crucen las calles en la esquina y no a media calle.

Para las personas que tienen que pasar por el área donde se registraron los hechos para dirigirse a sus trabajos, recomiendan que caminen siempre en sentido contrario al tránsito vehicular, de esta forma pueden ver a los vehículos que van conduciendo hacia ellos, además recomiendan no utilizar ropa oscura cuando es de noche si no colores claros y si tiene que ir por esas calles hacerlo por la orilla y no a media calle

El teniente CCPD Kevin Quezada señalٚ "Aquí hay cruces peatonales u aun no determinamos por donde iba caminando en el camino, no sabemos si cruzaba el camino o por la orilla, aún estamos investigando, las causas del accidente”.