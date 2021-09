En DC se amplía el mandato de vacunas en escuelas, se incluyen algunos alumnos

(NOTICIAS YA).- Autoridades en Washington, Distrito de Columbia, anunciaron que todo el personal que trabaje en escuelas o en centros de cuidado infantil deben de estar vacunados antes del uno de noviembre.

Las medidas fueron tomadas por la administración de la alcaldesa Muriel Bowser para que se eviten más contagios del virus que ya arrebató la vida de miles de personas dentro de Estados Unidos y la capital de la nación norteamericana.

Además se anunció que los estudiantes atletas que tienen más de 12 años deberán estar también vacunados antes del uno de noviembre.

Los estudiantes que cumplen 12 años entre el 20 de septiembre y el 1 de noviembre deben ser vacunados antes del 13 de diciembre.

If you missed today's situational update, you can view it by visiting the following link: https://t.co/jmI8uUhwUh Here is a thread with some key highlights: pic.twitter.com/NFW08ZFHC1 — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) September 20, 2021

En Washington DC, al menos el 85% de los trabajadores de gobierno ya están vacunados.

2/ After November 1, 2021, all student-athletes 12 and over must be vaccinated to participate in school-based sports. pic.twitter.com/BAxiwZAOTd — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) September 20, 2021

3/ Through September, any youth 12-17 who gets their first shot at:

📍Brookland Middle⁰

📍Sousa Middle⁰

📍Johnson Middle Will receive a free pair of AirPods or $51 Gift Card. They'll also be eligible to win a $25,000 college scholarship or an iPad & headphones!#TakeTheShotDC pic.twitter.com/7fFJhCpEnf — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) September 20, 2021