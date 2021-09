Planes demócratas de reformas migratorias sufren revés en el Senado

(POLÍTICA YA). – Los demócratas del Congreso buscan este lunes nuevas vías para lograr las reformas migratorias en su plan de presupuesto de $3.5 billones, después de que la parlamentaria del Senado les asestó un duro golpe al decidir que los cambios no podrían ser logrados mediante el proceso de reconciliación.

Condiciones Para Lograr La "Green Card" En Ley Demócrata

Los demócratas tenían la esperanza de que varias reformas migratorias, que incluyen una vía para la legalización de millones de indocumentados, podrían ser aprobadas mediante el llamado proceso de la reconciliación para protegerlas del obstruccionismo de los republicanos.

Pero la parlamentaria Elizabeth MacDonough, exabogada de inmigración, escribió este domingo en la noche que “los cambios de política de esta propuesta superan con creces el impacto presupuestario y no es apropiado para su inclusión en la reconciliación”.

La reconciliación es un proceso presupuestario arcano que permite que los proyectos de ley de impuestos y gastos se aprueben por mayoría simple en lugar de superar el obstruccionismo legislativo de 60 votos.

PROFUNDAMENTE DECEPCIONADOS

La propuesta de los demócratas había buscado otorgar estatus legal a los Dreamers, inmigrantes a los que se les otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS), cerca de un millón de trabajadores agrícolas y millones categorizados como p"trabajadores esenciales".

El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que los demócratas están "profundamente decepcionados con la decisión", pero planean reunirse con la parlamentaria en los próximos días y buscar otras opciones.

Demócratas Incluyen Reformas Migratorias En Nuevo Presupuesto

"Los demócratas del Senado han preparado propuestas alternativas y mantendrán reuniones adicionales con la parlamentaria del Senado en los próximos días", dijo Schumer en un comunicado.

Ilhan Omar, representante demócrata de Minnesotta, pidió a los líderes de su partido que ignoren la decisión de MacDonough.

Omar, miembro del grupo liberal informal conocido como el "escuadrón", sugirió que la mejor manera de responder al fallo es simplemente ignorarlo.

Esta sentencia de la parlamentariz, es solo una recomendación. SenSchumer y la Casa Blanca pueden y deben ignorarla”, escribió la legisladora en Twitter. “No podemos perder esta oportunidad única en la vida de hacer lo correcto”.

This ruling by the parliamentarian, is only a recommendation. @SenSchumer and the @WhiteHouse can and should ignore it.

We can’t miss this once in a lifetime opportunity to do the right thing. https://t.co/r1T7T7uQIP

— Ilhan Omar (@IlhanMN) September 20, 2021