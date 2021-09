San Diego sufre tras la extensión del cierre parcial de la frontera entre México y EE.UU.

(NOTICIAS YA).-El gobierno estadounidense anunció este lunes la extensión de las restricciones a los viajes no esenciales entre las fronteras con México y Canadá, al menos por otro mes más.

La agencia también agregó, que están colaborando con otras agencias de Estados Unidos en los grupos de trabajo de expertos de la Casa Blanca con Canadá y México para identificar las condiciones en las que se pueden suavizar las restricciones de forma segura y sostenible.

Ante el anuncio de la extensión de la frontera, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, expresó su descontento por medio de su cuenta de Twitter ante el impacto económico que genera este cierre en el condado de San Diego, principalmente en la comunidad de San Ysidro. “La extensión de las restricciones de viaje no esenciales en la frontera entre Estados Unidos y México es contraria a las medidas revisadas para los viajes aéreos, lo que resalta aún más la inequidad de estas políticas. Es hora de reiniciar los viajes a través de la frontera y poner fin al daño que afecta a nuestra región.”

The extension of nonessential travel restrictions at the US/Mexico border run contrary to the revised measures for air travel, further highlighting the inequity of these policies. It's time to restart travel across the border and end the harm impacting our region. #ForAllofUs https://t.co/VPKZMt6TBh

— San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) September 20, 2021