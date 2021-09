Autoridades tras la pista de los responsables de robar a un restaurante latino en Hyattsville

(NOTICIAS YA).- Tres sospechosos quebraron esta ventana y forzaron su entrada a este restaurante la Sirenita en Hyattsville. Los dueños del establecimiento relatan que los sujetos estuvieron dentro del local por más de una hora y no solo robaron sino que también vandalizaron el establecimiento.

El incidente quedó captado en video de seguridad cuando los individuos forzaron su entrada al restaurante ubicado en la cuadra 4911 de la Edmonston Road.

“Cuando yo entré vi todo aquí tirado, varias casas tiradas, las cajas de las computadoras no estaban, se llevaron muchas cosas se robaron, una televisión, un micro, una bocina también se quisieron llevar pero creo que no pudieron y una cooler y no se que tanto la verdad”, explicó Abilia, una empleada del restaurante.

Según el Departamento de la Policía de Prince George's el suceso se registró el lunes a eso de las 3 de la madrugada.

“También se llevaron nuestros tips. Da pesar imagínese es un gasto tanto para la señora como para el local y también para nosotros y peligroso imagínese qué hubiera pasado un niño, se podría cortar con el vidrio. Un peligro para nosotros también”, comentó Yamilet, empleada del restaurante.

Lo más preocupante, explican estos empresarios, es la manera en la que los sospechosos realizaron el delito. Los implicados estaban completamente cubiertos, enmascarados y con guantes. En el video se puede observar cómo tranquilamente por aproximadamente una hora buscaban artículos de valor y dinero y se lo llevaban a través de la ventana.

Estos empleados expresan que este tipo de delito les entristece especialmente cuando negocios latinos son el blanco pues muchos continúan sufriendo las secuelas económicas de la pandemia.

“Mucha delincuencia, estamos pasando por cosas difíciles primeramente por el covid, no hay mucho trabajo. Eso está mal”, agregó Abilia.

La investigación continúa activa, si tiene información que ayude a dar con los sospechosos o que ayude a los detectives con la investigación llame al 1-866-411-TIPS.