Biden ante la ONU anuncia "nueva era" de diplomacia de EE.UU.

(POLÍTICA YA). – En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas desde que es presidente de Estados Unidos, Joe Biden dijo este martes que el mundo se encuentra en un "punto de inflexión en la historia", e instó a los demás países a unir fuerzas para hacer frente a amenazas como la pandemia de coronavirus, el cambio climático, y la creciente influencia de naciones autocráticas como China y Rusia.

Biden dijo que EE.UU. está listo para una nueva era y prometió el fin de la "guerra sin fin" y el comienzo de la "diplomacia sin fin".

“Hemos terminado 20 años de conflicto en Afganistán, y al cerrar este período de guerra implacable, estamos abriendo una nueva era de diplomacia implacable, de usar el poder de nuestra ayuda al desarrollo para invertir en nuevas formas de levantar a las personas en el mundo", dijo el mandatario.

El discurso fue un regreso a muchos de los temas de los que Biden ha hablado desde que llegó en enero a la Casa Blanca, con énfasis en los planes de EE.UU. para fortalecer las relaciones con sus aliados.

SIN GUERRA FRÍA

Biden aclaró que aunque EE.UU. no busca una "nueva Guerra Fría", tiene la intención de "competir vigorosamente" con las potencias emergentes que no siempre comparten sus valores o intereses, en una velada referencia a China.

Pero el discurso de unificación del presidente estadounidense llega en momentos en que su propio historial sobre cooperación internacional enfrenta críticas significativas.

Por un lado está la riña diplomática con los franceses sobre una nueva asociación de seguridad con el Reino Unido y Australia y un acuerdo de submarinos. Los demás países también han cuestionado la retirada caótica Afganistán.

"Estados Unidos no está en guerra. Hemos pasado página”

Biden prometió a la ONU un compromiso renovado con la organización y las alianzas de su nación.

“Mientras estoy aquí hoy, por primera vez en 20 años, Estados Unidos no está en guerra. Hemos pasado página”, dijo. "Toda la fuerza, la energía, el compromiso, la voluntad y los recursos inigualables de nuestra nación se centran ahora total y directamente en lo que tenemos por delante, no en lo que queda atrás".

Para respaldar su promesa, Biden dijo que Estados Unidos daría $11 mil millones al año a las naciones en desarrollo para apoyar su respuesta a la emergencia climática global.

DÉCADA DECISIVA

Biden calificó los próximos 10 años como una "década decisiva para nuestro mundo" que determinará el futuro de la comunidad global, y declaró que el planeta se encuentra en un "punto de inflexión en la historia".

"El poder militar de Estados Unidos debe ser nuestra herramienta de último recurso, no la primera"

"El poder militar de Estados Unidos debe ser nuestra herramienta de último recurso, no la primera y no debe usarse como una respuesta a todos los problemas que vemos en todo el mundo", declaró el presidente. "De hecho, hoy en día muchas de nuestras mayores preocupaciones no pueden resolverse o incluso abordarse mediante la fuerza de las armas. Las bombas y las balas no pueden defender contra Covid-19 o sus variantes futuras".