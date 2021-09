Buscan a sujeto que escapó tras tiroteo con la policía de Orlando, otros 2 fueron arrestados

(NOTICIAS YA).- La policía de Orlando esta tras la búsqueda del joven que logró escapar luego de abrir fuego contra dos oficiales policiales, este martes por la tarde, alrededor de la 1:00 pm en Jacobs Place cerca del Camping World Stadium.

El jefe de la policía, Orlando Rolón dijo que los agentes de la División de Investigación Especial, estaban en el área dentro de un automóvil “no marcado” realizando una investigación.

Se acercaron a tres hombres armados desconocidos para los agentes. La investigación preliminar indica que los 3 sujetos abrieron fuego contra el automóvil y los oficiales tuvieron que devolver el fuego desde el interior del mismo.

Rolón, indico que no estaba seguro de qué provocó el tiroteo.

Los tres jovenes salieron corriendo, pero uno de ellos fue encontrado con heridas en el brazo y la pierna y fue detenido inmediatamente después del incidente y sus heridas fueron tratadas.

Luego de un par de horas es localizado y arrestado otro involucrado de manera segura y sin lesiones.

El otro joven siguen huyendo, pero los investigadores no ofrecieron una descripción más detallada de los tiradores.

El jefe agregó que ninguno de los oficiales policiales resultaron heridos en el tiroteo.

