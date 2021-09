DeSantis designó al Dr. Joseph A. Ladapo como nuevo Cirujano General de Florida

(NOTICIAS YA).- El Gobernador Ron DeSantis anunció hoy el nombramiento del nuevo líder del Departamento de Salud.

El médico investigador de salud pública, Dr. Ladapo fue profesor asociado en la Facultad de Medicina David Greffen, Miembro de la Facultad del Departamento de Salud de la Población en la Facultad de Medicina de NYU y de la Administración de Alimentos de Estados Unidos. Sus investigaciones abarcan las intervenciones de ensayos clínicos y reducción de la carga poblacional de enfermedades cardiovasculares. Es egresado de la universidad Wake Forest donde recibió un doctorado en Medicina de la Escuela de Medicina de Harvard y un doctorado en Políticas de Salud.

“Me complace anunciar que el Dr. Joseph A. Ladapo dirigirá el Departamento de Salud de Florida como Cirujano General” indicó DeSantis . “El Dr Ladapo es una excelente opción para servir como nuestro Cirujano General” añadió la Vicegobernadora Jeanette Núñez.

Recientemente Ladapo también fue nombrado Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida. “Me siento honrado de haber sido elegido por el Gobernador DeSantis, debemos tomar decisiones sobre la salud publica basadas en los datos y no en el miedo. Desde California he visto las políticas de distintos gobernadores y me ha impresionado el liderazgo del gobernador DeSantis para garantizar el bienestar de los floridianos” dijo el Dr. Joseph Ladapo.

Ladapo nacido en Nigeria, emigró a Estados Unidos cuando tenía 5 años, ya que su padre, microbiólogo llegó a continuar sus estudios. En la universidad fue atleta de pista y campo, desempeñándose como capitán. El nuevo Cirujano General tiene una pasión por mentoría para estudiantes de secundaria y lleva haciéndolo gran parte de su carrera y con su esposa tiene 3 hijos. “ Es un privilegio servir a las personas de Florida” culminó Ladapo.

We are excited to welcome Dr. Ladapo as our new State Surgeon General! His leadership and robust academic & medical expertise will ensure we continue our stride to improve public health in Florida ☀️ https://t.co/CJjIBR8sEg

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) September 21, 2021