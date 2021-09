Emiten ola de calor para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Una ola de calor generará temperaturas cálidas en el condado de San Diego, informaron los meteorólogos.

El aviso de calor entró en vigencia desde las 10 de la mañana del martes para áreas del condado de San Diego, principalmente para las partes orientales de los valles del condado, incluidos Escondido, El Cajon, San Marcos, La Mesa, Santee y Poway.

Ready for fall, #SoCal style?! 🌡️

These forecast highs for tomorrow, the first official day of fall, may need to be increased a tad based off how hot it got today. We are assessing things and will update as needed.

Either way, it's going to be another hot one! #CAwx pic.twitter.com/jcyQX1WGZc

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 21, 2021