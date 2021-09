Gobierno de Biden promete investigar maltrato a migrantes haitianos

El gobierno del presidente Joe Biden prometió investigar el posible maltrato de parte de la Patrulla Fronteriza a inmigrantes haitianos que tratan de cruzar desde México por el Río Grande hacia la ciudad de Del Río en Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo por Twitter que revisó las imágenes publicadas este lunes que muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo, golpeando con látigos a los migrantes haitianos.

En el tuit, el DHS dijo que ha tomado "muy en serio" las acusaciones de abuso contra los migrantes.

“Después de ver las imágenes, el DHS proporcionó la siguiente declaración:

El DHS no tolera el abuso de los migrantes bajo nuestra custodia y nos tomamos muy en serio estas acusaciones”, dice el tuit del DHS.

La Oficina de Responsabilidad Profesional del DHS liderará la investigación y también desplegará personal en la frontera, donde miles de haitianos han acampado en la ciudad de Del Rio, Texas, con la esperanza de poder solicitar asilo en Estados Unidos.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, dijo estar horrorizado por las imágenes.

“Me horroricé por lo que vi. Voy a dejar que la investigación siga su curso”, declaró Mayorkas. “Pero las imágenes que observé me preocuparon profundamente. Eso desafía todos los valores que buscamos inculcar en nuestra gente… No se puede usar un caballo como arma para atacar agresivamente a un niño. Eso es inaceptable”.

Las fotos y videos de los agentes a caballo se tomaron cuando las autorizades estadounidenses empezaron a deportar a los miles de migrantes haitianos reunidos debajo de un puente cerca del cruce fronterizo en las afueras de Del Rio.

Aunque la frontera en esa área ahora está cerrada, algunos haitianos regresaron a México por el río y cruzaron de un lado a otro para llevar comida y agua al campamento de tiendas del lado estadounidense.

Los agentes fronterizos intentaron hacerlos retroceder, algunos de ellos a caballo y pareciendo golpear a los migrantes con largas cuerdas, según muestran las imágenes.

Las fotos y videos provocaron el repudio de varios líderes políticos, principalmente demócratas.

“This is why your country’s shit, because you use your women for this!” — mounted Border Patrol officer to Haitian migrant he was riding down, as he sheltered with his family.

One of the scenes we saw on the Rio Grande. Watch our video:

Full report:https://t.co/V4KeMobCfs pic.twitter.com/UdUcC7B5IS

— John Holman (@johnholman100) September 20, 2021