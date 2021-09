Investigan muerte de madre hispana en su hogar

(NOTICIAS YA).-La policía de Denver informó que fue encontrada muerta una mujer en su vivienda y posteriormente identificada por sus familiares, quienes la describen como una madre hispana, amorosa y entregada a sus seres queridos.

Ante esta dolorosa pérdida, las autoridades investigan las causas de la muerte de Beverly Cañizales, de 38 años. La familia de esta madre inmigrante dice estar desconsolada, a 7 días de que ella fuera encontrada sin vida en el complejo habitacional donde vivía por uno de sus cuatro hijos.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de la muerte de Cañizales, quien era oriunda de Guatemala.

“Yo no entré, de hecho fue su hija quien entró y la encontró muerta a ella y el novio. No sabemos las circunstancias. No sabemos qué fue exactamente lo que les pasó. Estamos esperando resultados de la policía o de forenses, qué encontraron, porque no sabemos mucho”, comentó Mérida Cañizales, hermana de la fallecida.