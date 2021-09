McDonald's renovará su Happy Meal para reducir uso de plástico en juguetes

(NOTICIAS YA).- McDonald's se comprometió a reducir significativamente el uso de plásticos en sus juguetes de la Happy Meal en todo el mundo antes de que finalice el 2025 para que sean más amigables con el medio ambiente.

El gigante de la comida rápida dijo que ya se ha recortado el uso de plástico virgen a base de combustibles fósiles en sus juguetes en un 30 por ciento en todo el mundo desde 2018, de acuerdo con NBC.

Para los clientes más jóvenes de McDonald's, eso significa que en lugar de algunas figuras de plástico obtendrán juguetes de papel en 3D que pueden armar ellos mismos. Algunos juguetes de papel, como las tarjetas coleccionables de Pokémon, ya están en el mercado estadounidense.

Otras opciones podrían incluir juegos de mesa con piezas de plástico tradicionales intercambiadas y otros tipos de juguetes, los cuales comenzarán a aparecer en las Happy Meals de Estados Unidos en enero.

El compromiso de McDonald's marca la última evolución en la Happy Meal, que se introdujo en 1979 y ha sido objeto de controversia a lo largo de los años.

En la última década, por ejemplo, la compañía también ha modificado el menú de la Happy Meal para hacerlo más saludable. Incluso, en 2018 prometió eliminar las hamburguesas con queso del menú para 2022.

Los juguetes de la Happy Meal se han caracterizado por ser una herramienta de marketing para películas y series de televisión a través de asociaciones con otros gigantes, como Disney, Warner Brothers y Hasbro.

Sin embargo, McDonald's hizo cambios en sus juguetes de la Happy Meal hace un par de años a raíz de la reacción de los consumidores preocupados por los desechos plásticos generados por los juguetes.

Las Happy Meals en el Reino Unido, Irlanda y Francia ya no incluyen juguetes fabricados con tipos de plástico duro no reciclados o no renovables.