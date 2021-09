Ofercen talleres de emprendimiento en Wichita

(NOTICIAS YA).- Si tiene idea de comenzar un negocio propio, o quizás ya comenzó pero necesita ayuda para crecer, en las próximas semanas organizaciones no lucrativas realizarán varios talleres para impulsar el emprendimiento entre nuestra comunidad, en honor al mes de la herencia hispana.

Por más de seis años, la organización Create Campaign ha apoyado a emprendedores de grupos minoritarios en Wichita a comenzar y crecer sus negocios. Christina Long, presidente de la organización no lucrativa, indicó que los asistentes no necesitan tener un plan de negocios perfecto para asistir, sino el interés de aprender y hacer muchas preguntas. Esa curiosidad hace una gran diferencia entre las personas que logran tener éxito con sus negocios.

Durante los talleres a realizarse en septiembre y octubre, representantes de la organización SCORE de Wichita hablarán de los servicios gratuitos de consejería que brindan a emprendedores y dueños de negocios.

Bill Ellison, co presidente de la organización SCORE en Wichita, indicó que puede ser muy intimidante empezar un negocio. Los emprendedores invierten sus ahorros y tienen que aprender nuevos conceptos como seguros, préstamos, mercadotecnia, ventas, etc.

La función de los voluntarios de SCORE es ayudarlos para que tengan éxito.

Según estadísticas, 85% de la fuerza laboral es empleada por negocios pequeños, por lo que es vital para la salud de nuestra economía apoyar a emprendedores y dueños de negocios pequeños

Personas interesadas en asistir a los próximos talleres pueden obtener más información visitando createcampaignks.org y wichita.score.org. Es importante registrarse con anticipación, respetar distanciamiento social y portar cubrebocas durante los eventos.