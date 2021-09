Repaso de los Equipos de Florida en la NFL: Semana 2

2-0, 1-1 y 0-2, así están los equipos de Florida tras un par de juegos en la Temporada 2021 de la NFL. Un equipo es candidato al Super Bowl, otro es candidato a la selección #1 global (nuevamente) y el otro equipo da una de cal por una de arena.

tampa bay buccaneers: vencieron a atlanta falcons 48-25

La ofensiva de los campeones luce imparable hasta ahora. Tom Brady lanzó 5 Touchdowns sin intercepciones y lidera la liga con 9, segunda mejor marca histórica y la mejor de su carrera tras dos partidos. Contando los playoffs, Brady ha lanzado 15 Pases de anotación en sus últimos 4 partidos.

Además, se dio el lujo de completar pases para 10 receptores diferentes, incluyendo un par de Touchdown para su mejor amigo, Rob Gronkowski, quien ha anotado 5 veces en sus últimos 3 juegos.

Pero la mejor noticia para los Bucs es que apareció la defensiva que brilló por su ausencia ante Dallas en la Semana 1. 3 veces interceptaron a Matt Ryan, 2 de ellas regresadas para Touchdown cuando el partido ya estaba definido, ambas por Mike Edwards. Tampa Bay liga 10 victorias seguidas, pero su siguiente duelo ante los Rams pinta para ser uno de los más complicados de la temporada.

Miami Dolphins: perdieron ante Buffalo Bills 35-0

Poco y nada que destacar de los Delfines en su debut en casa. Josh Allen los tiene de hijos, Singletary y Moss corrieron a placer y anotaron 3 veces en total, la defensiva de los Bills registró 6 capturas de quarterback, 2 fumbles recuperados y 1 intercepción, y lo peor es la salud de su mariscal de campo titular.

Tua no será el nuevo Dan Marino, pero sin duda Brian Flores preferiría tenerlo. Tagovailoa salió lastimado antes de los 5 minutos de partido tras un gran golpe en las costillas en una 4ta oportunidad. Solo había completado un pase en todo el día, y su lugar lo tomó el ex Patriot y Colt Jacoby Brissett. La ofensiva no funcionó en absoluto con Brisett, siendo blanqueados por primera vez en dos años cuando perdieron 43-0 ante los Patriots y Brian Flores apenas dirigía su segundo partido.

El estado de salud de Tua está en duda previo a su interesantísimo duelo ante unos invictos Raiders en la semana 3.

Jacksonville jaguars: perdieron ante Denver Broncos 23-13

Tras caer por paliza ante Houston en la primera semana, ahora los Jags fueron un poco más competitivos ante un mejor equipo, pero queda claro que ningún partido será fácil para ellos esta temporada. Trevor Lawrence ha lanzado 5 intercepciones en 2 semanas (2 esta semana, una de ellas ante el novato Patrick Surtain), apenas lanzó para 189 yardas, y Denver dominó prácticamente cada aspecto del juego en Jacksonville.

La semana no fue nada fácil tras la ola de rumores sobre que Urban Meyer, apenas empezando su etapa en Duval, dejaría Florida para mudarse a California y tomar el recientemente disponible puesto de Entrenador en jefe de USC. Meyer descartó la idea, pero claramente el inicio de su mandato con los Jags no ha sido el ideal.

Ahora, JAX recibirá a los invictos Cardinals, y podríamos tener que esperar mucho para ver la primera victoria de la nueva era Meyer-Lawrence.

