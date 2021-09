Viudo de Selena hace las paces con la familia Quintanilla

(NOTICIAS YA).- Uno de los principales dramas alrededor de la fallecida cantante Selena habría llegado a su fin en días recientes.

De acuerdo con el sitio especializado Mitú, la disputa legal entre Chris Pérez, viudo de la texana, y la familia de ella, los Quintanilla, se originó en 2016, o al menos se hizo del conocimiento público ese año.

Los detalles de la separación no estuvieron siempre claros, pero al menos los fans de “la reina del tex-mex” ya no tendrán que elegir un bando.

Ambas partes dieron a conocer que resolvieron sus diferencias de forma amigable.

“Buenas noticias. He resuelto amigablemente mi disputa legal con la familia Quintanilla. Ahora que estos problemas están tras de nosotros, mi esperanza y la de la familia Quintanilla es que podamos trabajar juntos para seguir honrando y celebrando el legado de Selena”, escribió Pérez en redes sociales.

Good news! I have amicably resolved my legal dispute with the Quintanilla family. Now that these issues are behind us, going forward, my hope, and the hope of the Quintanilla family, is for us to work together to continue to honor and celebrate the legacy of Selena.

— Chris Perez (@ChrisPerezNow) September 14, 2021