Abren investigación por presuntos maltratos y racismo en escuela

(NOTICIAS YA).-Luego de las denuncias hechas contra la directora de la escuela Ricardo Flores Magon Academy, ubicada en Denver, por presuntos actos de maltrato y racismo contra estudiantes hispanos, se siguen tomando acciones en el lugar.

Este miércoles, los estudiantes de dicho plantel retornaron a las aulas, luego de que estuvieran suspendidas las clases por dos días, producto de la investigación que se abrió tras las denuncias que hicieron representantes, estudiantes e incluso maestros del centro educativo.

Algunos padres dejaron saber que la directora de la escuela fue suspendida administrativamente, mientras se lleva a cabo la investigación; medida que fue bien vista por algunos representantes.

“Me parece que está bien porque según que había como mucho racismo hacia los niños. El personal anterior estaba perfecto, a mi me gustaba mucho, la verdad. Con ella (la directora actual) nunca he tratado, pero mi hermana si trató con ella y dice que no le gustó la forma cómo la trató, de cómo la atendió”, sostuvo Julie Ortiz, madre de un estudiante.

Es importante destacar que a través de un comunicado, la escuela dijo que toman muy en serio todas las denuncias que han hecho los padres y representantes sobre estos casos. Asimismo, indicó que se han tomado las medidas pertinentes respecto a todas las quejas que se han presentado sobre la seguridad de los alumnos.

“Con respecto a la seguridad de los estudiantes, se ha realizado una investigación preliminar sobre los asuntos de seguridad de los mismos y hemos abordado todas las preocupaciones sobre este tema”, expresó la junta directiva del plantel.

Por su parte, Ángel Cobarubias, un alumno que presuntamente fue víctima de discriminación, comentó que se siente satisfecho con las medidas que se han tomado. “Ya me siento mejor que estás cosas están pasando, que ya echaron a esa persona fuera de la escuela, ya podemos regresar como estábamos antes“, dijo.

“Me dio mucho gusto dar esa declaración porque hay muchos lugares donde discriminan a uno”, agregó Raquel Cobarubias, madre de la víctima, quien levantó su voz durante las protestas.