Asesinan a joven salvadoreño a pocas cuadras de su casa en Washington D.C.

(NOTICIAS YA).- Una dolorosa realidad es la que una salvadoreña expresa estar viviendo tras el asesinado a tiros de su hijo Brayan Villatoro de 17 años en el Distrito de Columbia.

La madre de la víctima dijo que "quiere cerrar los ojos y abrirlos para después verlo y decir que es un sueño nada más, que es mentira lo que pasó”.

Agregó que: “yo no lo voy a aceptar nunca, igual como se lo llevaron a él a mi también me llevaron con él. Nada Más que a mi me dejaron pero igual siento que me llevaron con él. Mi vida ya no será igual, no será la misma”.

Varios vecinos hispanos de la zona indicaron que escucharon los disparos el sábado poco después de las 9 de la noche en 1300 de la calle Nicholson al noroeste del Distrito de Columbia, direcció que es a tan solo tres cuadras de donde residía junto a su familia.

El oficial José González, enlace de la Policía metropolitana afirma que “estamos investigando un tiroteo y la muerte de un joven. Cuando la policía llegó encontró a Brayan Villatoro de 17 años tirado en el piso sin vida. La policía intentó darle primeros auxilios pero ya era muy tarde”.

Esta familia salvadoreña relata que todo ocurrió en cuestión de minutos. Ese día cuando el joven salió de su hogar jamás se imaginaron que sería la última vez que lo verían con vida.

La tía de la joven relató a Noticias Univision Washington que: “él salió de aquí bien, no sabemos, yo estaba en la mesa y él se fue tranquilo y ya fue como a las nueve el tiroteo. Él iba para donde la cuñada nosotros pensábamos que estaba golpeado pero no, ya cuando llegamos vimos que estaba tirado”.

La policía continúa investigando el móvil del homicidio y trabajan para dar con el o los responsables. Ofrecen recompensa de hasta 25 mil dólares por información que ayude a dar con el arresto y condena de los implicados.

Si desea ayudar a la familia de Brayan Villatoro con los gastos funerarios puede hacerlo a través de la página de internet GoFundMe bajo el nombre Beloved Bryan, organizado por Ana Figueroa.