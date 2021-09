Asesinan a tiros a adolescente en parada de autobús; hay dos heridos

(NOTICIAS YA).- Un menor de edad fue muerto a tiros y dos más resultaron lesionados luego de un ataque armado en una parada de autobús escolar de Louisville, Kentucky.

De acuerdo con la emisora local WAVE 3 News, los hechos se registraron alrededor de las 6:20 de la mañana del miércoles en el vecindario de Russell.

La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Tyree Smith, de 16 años y estudiante de Eastern High School.

La tía abuela del fallecido dijo al citado medio que la parada de autobús en cuestión ya había sido escenario de un tiroteo durante la primera semana de clases, dato que no ha sido confirmado por las autoridades.

Por otra parte, la tía del menor indicó que este no era el objetivo del ataque, sino que quedó atrapado en el fuego cruzado.

“Un adolescente que debería estar en la escuela hoy no está allí, y jamás lo estará”, dijo el alcalde de Louisville, Greg Fischer, en una conferencia de prensa donde identificó a Smith como la víctima número 145 de homicidio en lo que va del año en la ciudad.

La policía local (LMPD) difundió la foto de una camioneta Jeep color gris con placas BD91644, la cual buscan en relación con el caso. De acuerdo con la comandante Shannon Lauder, un vehículo condujo cerca de donde se encontraban los estudiantes y detonó un arma o armas antes de huir a toda velocidad.

Alert: We're looking for this vehicle in the area of this morning's homicide. We need to talk to any occupants who may have information on this.

Grey Jeep license plate with Illinois plate BD91644. Call 574-LMPD. You can remain anonymous. We need your help #LMPD #Louisville pic.twitter.com/j690CrF2CF

— LMPD (@LMPD) September 22, 2021