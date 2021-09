Disputa verbal se torna violenta, deja a dos personas en condición crítica 

(NOTICIAS YA).- La tranquilidad de este vecindario hispano, ubicado sobre el 8500 de la avenida 14 en Langley Park, fue interrumpida luego de que una disputa verbal terminará con un brutal ataque con un martillo que dejó a dos latinos luchando por su vida en un hospital.

“Yo solo escuche mucha bulla, y lo que hice fue cómo estaba cansada solo vine a cerrar mi bien mi puerta y me acosté a dormir, si eran hispanos los que estaban ahí tomando”, comentó una vecina del área.

“Nuestros oficiales se presentaron a investigar lo que se reportó como un incidente de agresión agravada, dos víctimas fueron agredidas por lo que podría llegar hasta 4 sospechoso y con un martillo, en condición crítica, estamos esperando que se recuperen para hacer las entrevistas llevar a cabo la investigación”, explicó el portavoz de la policía de Prince George’s, Julián Pérez.

El hecho se registró anoche a eso de las 11:45 p.m. y aunque según algunos residentes no se habían percatado sobre el motivo de la actividad policial fuera de sus hogares agregan que sucesos como este cada vez ocurren con más frecuencia en la zona.

“Cuando me levanté vi a la policía y a la ambulancia y no sabía que había pasado pero fue bastante el movimiento de las autoridades. Los vecinos me han dicho que los han atacado y asaltado y a plena 7 de la noche no se sabe si son los mismos”, comentó un vecino del área.

“Alrededor de aca esta muy peligroso se ven muchas cosas por ahí. Nos alarma mucho por los niños más que todo. Nos gustaría más policía la verdad porque antes no era peligroso pero ahora sí”, añadió una vecina.

“Estamos escuchando a las comunidades y sabemos cuales son las preocupaciones y las compartimos y estamos haciendo todo lo posible para combatir este tipo de delitos, disminuir y para que las comunidades sean los más seguras posibles”, agregó el vocero.

El Departamento de la Policía recalcó que la colaboración de la comunidad será clave para resolver este crimen. Le piden que por favor si tiene información por más mínima que usted piense que sea que la reporte llamando al 1-866-411-TIPS.