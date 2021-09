FBI pide la ayuda del público para localizar al novio de Gabby Petito

(NOTICIAS YA).- El FBI está pidiendo ayuda del público para encontrar al prometido de Gabby Petito, Brian Laundrie, luego de que un forense determinó inicialmente que los restos encontrados en Wyoming corresponden a ella y su muerte fue por homicidio.

Los restos de Petito fueron encontrados la tarde del domingo en un área de campamento en el Bosque Nacional Bridger Teton, en el borde este del Parque Nacional Grand Teton, confirmó el FBI.

La familia de Gabby Petito la reportó como desaparecida por primera vez el 11 de septiembre, después de que Laundrie regresó a su casa en North Port, Florida, sin ella el 1 de septiembre.

Desde entonces, el joven de 23 años guardó silencio y se negó a cooperar con las autoridades para proporcionar información sobre su prometida, entonces desaparecida.

#FBIDenver thanks the public for their continuing support of this investigation & the valuable tips that have been submitted. We extend sincere condolences to Gabby’s family, friends, and all the people whose lives she touched.

Tras iniciar la búsqueda desenfrenada de Petito, que ha captado la atención nacional, Laundrie fue nombrado como una persona de interés en el caso, por ser el último en ver con vida a Petito, y luego reportado como desaparecido.

Los padres de Laundrie dijeron a los investigadores que salió de su casa en North Port con una mochila el 14 de septiembre para ir a la Reserva Carlton, cerca de Venice, y supuestamente desde entonces no han tenido noticias de él.

“Una búsqueda terrestre de fin de semana y una búsqueda aérea el lunes de la reserva de 25.000 acres (10.000 hectáreas) aún no ha dado ninguna respuesta, pero debemos seguir adelante”, informó el Departamento de Policía de North Port en Facebook.

Ahora, el FBI pide el apoyo de la comunidad para obtener cualquier información que los ayude a localizarlo, pero también para saber qué pudo pasar entre Gabby y Brian antes de su muerte.

La agencia pidió por medio de Twitter que cualquier persona que haya tenido contacto con Petito o Laundrie o que haya visitado el área de acampada dispersa de Spread Creek, en el bosque nacional Bridger Teton, entre el 27 y el 30 de agosto o que haya visto su vehículo, se comunique con ellos.

The FBI is seeking information from anyone who utilized the Spread Creek Dispersed Camping Area between the dates of August 27-30, 2021, who may have had contact with Ms. Petito or Mr. Laundrie, or who may have seen their vehicle.

— FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021