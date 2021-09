¡Hasta debajo del agua! Buscan al novio de Gabby Petito en Reserva Natural de Florida

(NOTICIAS YA).- Este miércoles múltiples agencias de la ley reanudaron por cuarto día la búsqueda de Brian Laundrie en los más de 25,000 acres de la Reserva Natural Carlton en Venice, Florida, e incluso activaron un equipo submarino para localizar al joven que es persona de interés en el asesinato de su prometida Gabby Petito.

FBI pide la ayuda del público para localizar al novio de Gabby Petito

Nuevamente, los oficiales del Departamento de Policía de North Port, agentes de la Oficina del Alguacil del condado Sarasota y el FBI, entre otros, ingresaron a la extensa área de la Reserva Natural Carlton ubicada en el condado Sarasota tras la pista de Brian Laundrie, "desaparecido" desde el pasado martes 14 de septiembre, según sus padres, quienes recogieron el auto Mustang con el que su hijo se habría trasladado hasta este bosque ese día.

El FBI pide a cualquier persona que tenga información sobre este caso y que haya estado o acampado entre el 27 y el 30 de agosto de 2021 en el área de campamento dispersa de Spread Creek, ubicada dentro del Bosque Nacional Brigder Teton, en el límite este del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, o a quien haya tenido algún tipo de contacto con Gabby Petito o Brian Laundrie o hayan visto su vehículo tipo van A REPORTARLO al teléfono 1-800-CALL-FBI o al 303-629-7171.

FBI confirma que Gabby Petito fue asesinada

Por otra parte, la noche de este martes, horas después de que el FBI Denver confirmara que los restos hallados en Wyoming el pasado domingo correspondieran a la joven Gabby Petito, quien fue asesinada, la Oficina del Alguacil del condado Sarasota desmintió rumores de que Brian Laundrie estuviera bajo custodia de su agencia.

Despite rumors on social media this evening, #BrianLaundrie is NOT IN THE CUSTODY of our agency at this time. We can confirm we have received reports of “suspected sightings” however, none have been accurate. pic.twitter.com/MrW4bKwuc2

