Obligó al amigo que abusó de su hija a cavar su tumba antes de matarlo

(NOTICIAS YA).- Un hombre obligó a su mejor amigo a cavar su propia tumba antes de asesinarlo tras descubrir que había estado abusando de su hija de 6 años; son los nuevos detalles en este caso que ha conmocionado a Rusia.

La amistad de años que mantuvieron un par de hombres terminó de manera abrupta luego de que uno de ellos descubriera que el otro era un depredador sexual y una de sus víctimas había sido su hija.

El abuso sexual contra la pequeña quedó al descubierto cuando su padre, Vyacheslav M, de 34 años, vio un brutal video en el celular de su mejor amigo, Oleg Sviridov, de 32, en el que quedó registrado el crimen.

Además, descubrieron que también abusó de otras dos niñas, de 5 y 8 años.

La esposa de Vyacheslav relató a The Sun que el pasado 25 de agosto encontró a su esposo peleando con Oleg tras regresar a casa del trabajo.

“Estaba histérico, nunca le había visto así. Tardó mucho tiempo en recobrar el sentido común para explicarme. Sacó el teléfono de Oleg y me mostró el video. No puedes imaginar lo que experimenté cuando lo vi. Me estremecí por completo. No podía creer que fuera nuestra hija la que aparecía en el video”, relató la mujer al medio britanico, según Televisa News.

De acuerdo con los nuevos detalles, tanto Vyacheslav como su esposa y la madre de otra de las víctimas fueron a buscar a Sviridov al día siguiente y le habrían advertido que tenía hasta esa noche para ir con la policía o suicidarse.

“Se dio cuenta de que no tenía nada por qué vivir”, dijo la mujer al mismo medio, asegurando que él mismo se clavó un cuchillo en el pecho.

Sin embargo, supuestamente, el hombre le contó a la policía que Sviridov lo atacó, forcejearon y finalmente él cayó sobre un cuchillo de manera accidental.

Los reportes también indican que Vyacheslav contó lo ocurrido a otros de sus amigos, destacando que obligó a Sviridov a cavar su propia tumba, pero solo para asustarlo.

Luego de que el acusado falleciera, fue enterrado en la tumba que él mismo cavó.

Por su parte, Vyacheslav tomó el teléfono con las pruebas y se dirigió a la policía para denunciar a quien fue su amigo, pero sin confesar que estaba muerto.

El padre de la niña terminó detenido semanas después, cuando las autoridades descubrieron el cuerpo de Sviridov.

El caso conmocionó tanto al país que la comunidad se unió para exigir a las autoridades que liberaran al hombre, incluso se recaudaron fondos para su defensa legal.

Por lo pronto, el hombre permanece en arresto domiciliario, tras ser liberado de prisión preventiva.