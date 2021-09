Bebé hispana queda huérfana tras muerte de sus padres

(NOTICIAS YA).-Con tan solo 3 meses la pequeña Galilea quedó huérfana, luego que sus padres fueran encontrados sin vida dentro de su propia vivienda en Denver, Colorado. Un caso que ha llenado de dolor a la comunidad hispana en todo el país.

Mientras la causa de muerte de sus padres continúa sin ser esclarecida, la familia pide ayuda para pagar sus gastos de crianza mediante una cuenta de Go Fund Me.

PARA DONAR HAGA CLIC AQUÍ: AYUDA PARA PEQUEÑA GALILEA.

Policía investiga muerte de madre hispana en su hogar

Las autoridades investigan las causas de la muerte de Beverly Cañizales, de 38 años, quien fue encontrada sin vida por uno de sus cuatro hijos en un complejo habitacional de Green Valley Ranch.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de la muerte de Cañizales, quien era oriunda de Guatemala.

“Yo no entré, de hecho fue su hija quien entró y la encontró muerta a ella y el novio. No sabemos las circunstancias. No sabemos qué fue exactamente lo que les pasó. Estamos esperando resultados de la policía o de forenses, qué encontraron, porque no sabemos mucho”, comentó Mérida Cañizales, hermana de la fallecida.