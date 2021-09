VIDEO: Así atacaron a tiros a 2 policías de Orlando, buscan a uno de los sospechosos

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Orlando publicó este miércoles imágenes de las cámaras corporales de 2 agentes que fueron atacados a tiros este martes cerca del Estadio Camping World por 3 sospechosos, de los cuales 2 fueron arrestados y uno se encuentra bajo custodia.

Como Jameon Brown de 22 años y Travis Weston de 17 años, fueron identificados los 2 sospechosos que presuntamente abrieron fuego contra 2 oficiales de la Policía de Orlando este martes entre la Avenida Sur Lakeland y Jacobs Place,

Trascendió que los 2 oficiales que se trasladaban en un vehículo oficial no identificado como policial fueron baleados dentro del auto por 3 sujetos, de los cuales uno de ellos montaba bicicleta.

La información preliminar indica que los policías no estaban buscando a estos sujetos, quienes abrieron fuego contra el vehículo. Sin embargo, los oficiales respondieron al ataque desde el interior del auto con sus armas.

Weston, fue trasladado a un centro médico con una lesión en su pierna, mientras que Brown, quien fue capturado poco tiempo después del tiroteo, indicó que tenía una herida en su brazo, la cual fue atendida por el Departamento de Bomberos de Orlando antes de ser fichado en la cárcel.

Un tercer sujeto involucrado en la balacera es buscado por las autoridades, por lo que piden colaboración a cualquier persona que tenga información sobre este tiroteo, reportarlo de forma anónima a través del 1-800-423-TIPS (8477), o ante la Línea de No Emergencia del Departamento de Policía de Orlando al teléfono 321-235-5300.

ASÍ ATACARON A TIROS A LOS 2 OFICIALES DE LA POLICÍA DE ORLANDO ESTE MARTES:

We are very thankful that no one suffered life-threatening injuries in this dangerous encounter recorded on body-worn camera video yesterday. The rigorous training our officers receive for this kind of situation potentially saved their lives. pic.twitter.com/WTRYbUDtSS

— Chief Orlando Rolón (@OrlandoPDChief) September 22, 2021