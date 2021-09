VIDEO: Inusual sismo de 5,9 estremece a Australia

(NOTICIAS YA).- Un inusual sismo de magnitud 5,9 estremeció a Australia este miércoles dejando daños en la segunda ciudad más grande del país, Melbourne.

El Servicio de Emergencias del Estado de Victoria informó por medio de Twitter que el epicentro del terremoto había sido cerca de Mansfield en el estado de Victoria.

“Por favor, tenga paciencia ya que las líneas pueden estar ocupadas”, decía el tuit publicado el miércoles alrededor de las 9 a.m., hora local.

A magnitude 6.0 #Earthquake has occurred with an epicentre near Mansfield in Victoria. Widespread felt reports. If you have building damage or require SES assistance, phone 132500 and please be patient as lines may be busy. pic.twitter.com/8RUqnk4Iwb

Originalmente, el gobierno australiano había registrado el terremoto con una magnitud de 6, pero posteriormente lo rebajó ligeramente a 5,9. El Servicio Geológico de Estados Unidos también calculó el terremoto en una magnitud de 5,9.

Los videos en las redes sociales mostraron que al menos un edificio sufrió algunos daños menores y líneas eléctricas interrumpidas en el distrito comercial central de Melbourne, donde se podía ver a algunas personas en las calles después del terremoto.

Los residentes de Melbourne describieron su conmoción y sorpresa cuando las casas de la ciudad comenzaron a temblar, en una ciudad que no ha tenido un terremoto de tamaño similar en décadas.

El temblor fue tan fuerte que se sintió tan lejos como Adelaida en Australia del Sur, a 800 kilómetros (500 millas) de distancia, y Sydney en Nueva Gales del Sur, a más de 900 kilómetros (600 millas) de distancia.

“No hay amenaza de tsunami”, dijo VICSES News en otro tuit. Geoscience Australia dijo que hubo una réplica después del terremoto de aproximadamente 4.0 de magnitud, menos de media hora después del choque inicial.

Volume up for this one folks 🔈: Footage from this morning’s earthquake in Balwyn, recorded on the second floor of a residential home.

If you need assistance from VICSES, call 132 500. If life threatening, call 000. For earthquake info: https://t.co/jNcE5i7xNy

Source: @telfa pic.twitter.com/DTBRaM38K9

— VICSES News (@vicsesnews) September 22, 2021