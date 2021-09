¡Atropellado 2 veces! Vehículo y autobús escolar dejan gravemente herido a un hombre en Orlando

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue atropellado dos veces la mañana de este jueves en el condado Orange, resultando herido de gravedad, según información oficial.

La víctima, de 25 años, cruzaba la Americana Boulevard y la Avenida Texas aproximadamente a las 6:30 a.m. de este jueves cuando fue impactado inicialmente por un vehículo blanco, quedando tendido en el piso y siendo nuevamente arrollado por un autobús escolar que, según un video de una cámara de seguridad, no paró al ver al hombre en el suelo.

El hombre fue trasladado al Hospital Orlando Health con heridas de gravedad.

Según las autoridades, la conductora del vehículo blanco que atropelló al hombre la primera vez, se mantuvo en el lugar. Se trata de una residente de Orlando de 34 años de edad y está siendo acusada de no ceder el paso a un peatón en un cruce peatonal, tal como lo indció Patrulla de Carreteras.

La policía indicó que ningún pasajero del autobús escolar salió lesionado del accidente.

Debido al incidente, la Americana Boulevard en sentido este entre la Avenida Texas Sur y la Avenida San Antonio se mantuvieron cerradas por varias horas.

