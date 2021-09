Buscan responsables de brutal ataque racial contra un joven en Barrio Logan

(NOTICIAS YA).-La policía está pidiendo ayuda del público para dar con los responsables que atacaron brutalmente a un hombre y le gritaron insultos anti-LGBTQ cuando salía de un parque en Barrio Logan.

Gersson Romero, de 27 años, estaba en el festival de música “Church Music rave Festival” en el parque Crosby en Balboa Park, con dos amigos el 12 de septiembre, cuando un sedán negro de 4 puertas de principios de la década de 2000 se detuvo junto a ellos alrededor de las 9:30 p.m., dijo Crime Stoppers del condado de San Diego en un comunicado de prensa el jueves.

Dos hombres salieron del auto y se acercaron a Gersson y sus amigos. Uno de los hombres derramó alcohol sobre él y un segundo hombre lo empezó a golpear y le gritó insultos anti-LGBTQ, por su orientación sexual, según la policía.

“No me acuerdo mucho, lo único que me acuerdo es despertándome en el hospital”, dijo Gersson Romero.

El ataque provocó que Gersson perdiera el conocimiento y cayera al suelo, por lo que fue trasladado al hospital con una fractura en la nariz y debajo del ojo.

Gersson es residente de San Diego desde hace apenas 3 años, originario de Nueva Jersey; su familia habilitó una recaudación de fondos para apoyarlo en su recuperación.

El comunicado de prensa dice que los sospechosos abandonaron el área y fueron vistos por última vez corriendo hacia el norte en Cesar Chavez Parkway lejos de Crosby Park. Son buscados por delito grave de agresión y un crimen de odio, según la policía.

“La verdad todo pasó muy rápido, no me di cuenta de mucho, pero mis amigos dijeron que estaba detrás de ellos cuando dos pelados se acercaron y me preguntaron por una candela y de repente cuando ya voltearon a ver ya me estaba agrediendo y en ese momento caí al piso,” agregó Gersson.

Un sospechoso fue descrito como un hombre blanco de unos 20 años con complexión delgada pero musculosa, cabello rubio ondulado hasta los hombros. Llevaba pantalones cortos y sin camisa.

También se cree que el segundo sospechoso es un hombre blanco de unos 20 años. Se decía que era delgado, más alto y vestía una camiseta azul de gran tamaño, una gorra de béisbol azul y pantalones cortos o pantalones de colores claros.

Crime Stoppers ofrece una recompensa de hasta $1,000 por información que conduzca a un arresto en el caso. Cualquier persona con información sobre el ataque o la identidad y ubicación de los sospechosos debe llamar a la División Central del Departamento de Policía de San Diego al 619-744-9500 o a la línea de información anónima de Crime Stoppers al 888-580-8477.