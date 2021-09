Depresión tropical 18 podría pasar a tormenta durante el dia de hoy

(NOTICIAS YA).- En el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes (CNH) se indicó que la depresión tropical 18 podría convertirse en una tormenta tropical durante el día de hoy.

Al momento, el sistema se mueve hacia el oeste a unas 15 millas por hora con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora. Este movimiento debe continuar hasta el viernes.

Tropical Depression #Eighteen Advisory 3: Tropical Depression Expected to Strengthen as it Moves Across The Tropical Central Atlantic. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 23, 2021