Emiten orden de arresto contra Brian Laundrie, novio de Gabby Petito

(NOTICIAS YA).- La tarde de este jueves el FBI Denver anunció que se emitió una orden de arresto federal contra Brian Laundrie, prometido de la joven asesinada Gabby Petito, quien era persona de interés en este caso y se encuentra desaparecido desde el 14 de septiembre.

Hoy se cumplieron cinco días de búsqueda intensa en la Reserva Natural Carlton, donde se presume fue la última vez que estuvo el joven de 23 años, tras dejar su auto Mustang en este lugar y fue recogido por sus padres.

"El 22 de septiembre de 2021, el Tribunal de Distrito de Wyoming emitió una orden de arresto federal contra Brian Christopher Laundrie de conformidad con una acusación del Gran Jurado Federal relacionada con las actividades del Sr. Laundrie tras la muerte de Gabrielle Petito", reza el tuit del FBI Denver.

