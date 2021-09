Enciende alarmas un segundo caso arrollamiento cerca de un plantel escolar en Maryland

(NOTICIAS YA).- De acuerdo al Departamento de Policía de Prince George's la alumna fue arrollada esta mañana poco después de las 7 a.m. mientras cruzaba la calle frente a la escuela secundaria Parkdale en Riverdale Park.

Esta situación es preocupante para padres de familia ya que representa el segundo caso en menos de dos semanas en las cercanías de una escuela en Maryland.

“Es muy preocupante porque a veces uno no tiene la oportunidad de llevar a los hijos a la escuela y pues no es bueno que te llamen que tuvieron un accidente o algo así”, comentó Mariana, una madre de familia de la región,

“En lo personal no me gustaría, Tengo una niña y no me gustaría que eso pasara con ella”, expresó Manuel, otro padre de familia.

El plantel escolar, sobre el 6100 de la Good Luck Rd., se encuentra ubicado frente a una zona residencial donde además viven muchas familias con niños por lo que estos padres exigen más seguridad, pues consideran que esta intersección es peligrosa.

“Por esa área pasó todos los días y después vengo para mi trabajo, a mi casi me han pegado mi carro, la verdad que la gente maneja bien loca”, dijo Andrea Roberts, madre y residente de la zona.

“Es peligroso porque de repente hay carros que pasan recio y también a veces no respetan las personas que cruzan no respetan las áreas peatonales es el problema en este lugar, preocupante”, opinó otro vecino.

Ante esto las autoridades hacen un llamado de alerta:

“Especialmente en zonas escolares observe los límites de seguridad no porque parezca que no hay niños significa que usted puede ir en la velocidad que quiera y que esté bien pendiente a sus alrededores. En estas áreas no tenga su celular en mano, esté con ambas manos en el volante pueden salir niños de cualquier parte y ellos tienen derecho al pase y que los padres hablen con sus hijos no se lo dejen todo a los maestros y enséñenles donde tiene que cruzar”, enfatizó el portavoz del Departamento de Policía de Prince George's, Julián Pérez.

Oficiales añadieron que los conductores pueden ser multados hasta 500 dólares si no se detienen ante los señalamientos viales de los autobuses escolares.