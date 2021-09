Intensa búsqueda de Gabby Petito frustra a familiares de jovenes negros desaparecidos

(NOTICIAS YA).- La desaparición de Gabby Petito ha sido ampliamente cubierta a nivel nacional y movilizó a las agencias policiales de varios estados, incluyendo al FBI, situación que resulta agridulce para quienes aún buscan a sus familiares desaparecidos y no han recibido la misma atención, ni de los medios ni de la policía.

Algunas personas señalan que la atención que ha recibido el caso de Petito, cuya muerte fue calificada como homicidio tras el hallazgo de sus restos, es desproporcionada en comparación con las desapariciones de personas negras o morenas.

Ahora, las familias de algunos jóvenes afroamericanos desaparecidos alzan la voz para exponer la disparidad y pedir acciones que realmente les ayuden a saber qué pasó con ellos.

Joven aspirante a médico desapareció en Illinois

Jelani Day, de 25 años, fue reportado como desaparecido en Illinois el 25 de agosto, tanto por su familia como por uno de sus amigos. Las autoridades localizaron su vehículo al día siguiente en una zona boscosa, cerca del Illinois Valley YMCA en Peru, pero de él nada se sabe.

La familia de Day, estudiante graduado de la Universidad Estatal de Illinois, habló con él por última vez la noche del 23 de agosto y fue visto por última vez en un video de vigilancia ingresando a una tienda en Bloomington la mañana del 24 de agosto.

“Jelani es un amor... No debería tener que suplicar. No debería tener que suplicar. No debería tener que sentir que hay una disparidad racial, no debería tener que sentir algo así, quiero que estas personas que tienen estos recursos se den cuenta de que esto les podría pasar”, dijo Carmen Bolden Day a WLSTV, según una cita de NPR.

The search for missing graduate student Jelani Day continues. What can you do right now to help? Keep supporting one another, keep sharing/retweeting, and keep providing any relevant information to Bloomington Police at 309-888-8020. pic.twitter.com/mWxSKDRp09 — IL State Univ Police (@ISUPolice) September 6, 2021

Para el 4 de septiembre, las autoridades encontraron un cuerpo cerca de la orilla sur del río Illinois en un operativo de búsqueda para Day. Sin embargo, los restos no han sido identificados, a pesar de que ya se recolectó ADN de la familia.

La madre del joven le dijo al mismo medio local que parece que el hallazgo del cuerpo paralizó la búsqueda de su hijo y que las autoridades le dijeron que el laboratorio policial no tiene la sustancia química necesaria para procesar las muestras de ADN.

También acusó que el Departamento de Policía de Bloomington solo ha destinado a un detective para el caso de su hijo. Por su parte, el departamento de policía dijo esta semana que los detectives todavía están “investigando activamente el caso” y clasificando pistas, destaca NPR.

Bolden Day ha destacado las diferencias entre el caso de su hijo y el de Petito, señalando que el FBI se involucró en la búsqueda solo dos días después de que ella fue reportada como desaparecida.

La madre hizo hincapié en que no está argumentando que Petito merezca menos atención sino que su hijo merece más.

Joven geólogo desapareció en el desierto de Arizona

David Robinson, de 24 años, desapareció después de dejar su lugar de trabajo en Buckeye en su Jeep Renegade el pasado 23 de junio, se cree que se dirigía al oeste hacia un terreno desértico.

El joven, un aventurero geólogo, fue reportado como desaparecido ese mismo día y su vehículo fue localizado por un ranchero el 19 de julio, a unas tres millas del lugar de trabajo donde fue visto por última vez.

El vehículo de Daniel tenía grandes daños debido a lo que se cree fue un choque y en el interior encontraron ropa y pertenencias cercanas, como su teléfono celular, billetera y llaves.

El Departamento de Policía de Buckeye le dijo a CNN que han hecho un seguimiento de cada pista y revisado pruebas, también han entrevistado a amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Hasta esta semana no se sospecha de ningún delito en torno a la desaparición de Daniel, pero la investigación sigue en marcha, de acuerdo con las autoridades.

“He perdido la fe en el Departamento de Policía de Buckeye”, dijo David Robinson, el padre del joven, quien vive en Carolina del Sur pero ha pasado los últimos tres meses buscando a su hijo en Arizona y ha contratado a un detective privado.

Update on search for Daniel Robinson. pic.twitter.com/Di49c6YY3S — Buckeye Police Dept (@BuckeyeAZPD) September 17, 2021

“Me molesta que la desaparición de mi hijo no sea importante, no sea urgente y no haya recibido mucha atención”, lamentó el hombre, quien cree que la policía estaría trabajando más duro si su hijo fuera blanco.

Robinson dijo que simpatiza con la familia de Gabby Petito, pero para él es muy doloroso darse cuenta de que el caso de una joven blanca recibe más urgencia y atención nacional que el de su hijo, que es negro, de acuerdo con CNN.

I'm shaking reading about the discovery of Gabby Petito's body in Wyoming. While we're watching this case unfold, please take 5 seconds to read about Daniel Robinson, a geologist who went missing in the desert outside Buckeye three months ago. His father is still looking for him. pic.twitter.com/5RWrcMpMng — Shayla Davis (@JournalistShay) September 20, 2021

Joven desapareció hace casi 5 años en Virginia, su madre suplica que la busquen

Keeshae Jacobs, quien ahora tiene 26 años, desapareció en Richmond desde el 26 de septiembre de 2016 tras salir del apartamento de su familia para pasar la noche con un amigo, pero nunca regresó.

La madre de la joven, Toni Jacobs, dijo que inicialmente la policía desestimó la ausencia de su hija sugiriendo que solo estaba ignorando sus llamadas y que probablemente no estaba desaparecida.

Sin embargo, 14 meses después de la desaparición de la joven, la policía informó que sospechaban de un crimen como factor de su desaparición.

Para Jacobs es injusto que el caso de su hija no recibiera el mismo esfuerzo por parte de las autoridades y la misma atención por parte de los medios que el de Petito.

“Me frustra porque Keeshae no recibió esa atención. ¿Qué hizo que el FBI pensara que su caso era más importante que el de Keeshae?”, expresó Jacobs a CNN, destacando que su corazón está con todos los que faltan.

Racismo sistémico y el “síndrome de las mujeres blancas desaparecidas”

Tras años de notar la disparidad en los casos de desapariciones, Derrica Wilson creó Black and Missing Foundation, Inc. en 2008 con la intención de crear conciencia sobre las personas de color desaparecidas.

Wilson, quien es expolicía, destacó que con demasiada frecuencia la policía etiqueta a las personas negras desaparecidas como “fugitivos” o sugieren que estaban involucrados en actividades delictivas, sin importar que sean niños.

Además, señaló que debido a los bajos recursos que se designan a las unidades de personas desaparecidas, es mas probable que los casos de las personas de color queden rezagados, de acuerdo con CNN.

“Nuestras familias, nuestras comunidades están desesperadas por encontrar a sus seres queridos desaparecidos y, lamentablemente, sus casos simplemente no se toman en serio”, dijo Wilson.

Por medio de su organización, Wilson espera combatir el problema, que insiste es el resultado del racismo sistémico, al compartir y promover las historias de familias negras y morenas con familiares desaparecidos.

Algunos expertos aseguran que el país está enfrentando el “síndrome de las mujeres blancas desaparecidas”, que se define como la atención que los medios otorgan a mujeres y niñas blancas desaparecidas en comparación con cualquier persona de una minoría.

El criminólogo Zach Sommers explicó a CNN que el prejuicio y el racismo sistémico juegan un papel en el “síndrome de las mujeres blancas desaparecidas”, término acuñado por la fallecida presentadora Gwen Ifill y que él mismo aborda en un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern.

“Como cultura, estamos dispuestos a aceptar historias sobre personas blancas como víctimas como algo que debería preocuparnos”, dijo Sommers al mismo medio.

De acuerdo con datos del FBI, las personas negras representan el 35 por ciento de los informes de personas desaparecidas, pero solo el 13 por ciento de la población. Mientras tanto, los blancos representan el 54 por ciento de los informes de personas desaparecidas y el 76 por ciento de la población.