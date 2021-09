Lluvias dejan inundaciones en diferentes partes del DMV

(NOTICIAS YA).- Las lluvias de las últimas horas han generado inundaciones en diversas zonas de Washington DC, Maryland y Virginia.

En Montgomery Maryland, las autoridades por ejemplo cerraron algunas calles para evitar que algunas personas se vieran afectadas, algunas de éstas fueron: Beach Drive entre Kensington Parkway y Connecticut Avenue; entre Connecticut Avenue y Grosvenor Ln; así como Sligo Creek Parkway entre Maple Avenue y Piney Branch Rd.

LEE: Lluvia rompe récord y deja inundaciones en Washington D. C.

ROAD Closures @MontgomeryCoMD Beach Drive between Kensington Parkway & Connecticut Avenue; between Connecticut Avenue & Grosvenor Ln; as well as Sligo Creek Parkway between Maple Avenue & Piney Branch Rd. - due to high water and flooding pic.twitter.com/7uKkdwZiAH

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) September 23, 2021