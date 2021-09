Renuncia enviado de EE.UU. a Haití por "inhumana" deportación de haitianos

(POLÍTICA YA). – Daniel Foote, enviado especial de Estados Unidos para Haití, renunció este jueves al cargo por lo que definió como un trato “inhumano” a los migrantes haitianos que acampan debajo de un puente en Del Río, Texas.

Foote entregó su renuncia en una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, en la que dice que "no será asociado con la inhumana y contraproducente decisión de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos" de la frontera entre Estados Unidos y México.

El diplomático criticó la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de enviar a los migrantes haitianos de regreso a un país que ha sido sacudido este verano por un mortal terremoto y una serie de conflictos políticos, como el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Agrega que el enfoque de la política estadounidense hacia Haití sigue siendo "profundamente defectuoso".

Foote fue designado como enviado especial a Haití en julio, pocas semanas después del asesinato de Moïse en su habitación durante una redada nocturna en su residencia. Ya había sido embajador en Zambia y subsecretario interino de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley.

SCOOP: Special Envoy for Haiti, Amb Daniel Foote, a career member of foreign service, has RESIGNED. In his letter of resignation, he says he will not be associated with the U.S.'s "inhumane, counterproductive decision to deport thousands of Haitian refugees." Letter attached. pic.twitter.com/KlW5GoTF3u

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) September 23, 2021