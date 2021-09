Anuncian funeral de la joven asesinada Gabby Petito, para este fin de semana

(NOTICIAS YA).- A tan solo 4 días de confirmarse que los restos hallados en Wyoming correspondían a Gabby Petito, quien desapareció misteriosamente desde finales de agosto tras un viaje con su novio Brian Laundrie, su familia de la víctima anunció que el funeral de la joven de 22 años se realizará este domingo en Nueva York.

Joseph Petito, padre de Gabrielle Venora Petito, publicó en su cuenta de Twitter este viernes: "Los servicios para nuestra dulce Gabby se llevarán a cabo en Moloney Funeral Home en Holbrook el domingo 26 de septiembre de 12 pm a 5 pm. Gracias a todos por su apoyo y cariño."

Services for our sweet Gabby will be held at Moloney Funeral Home in Holbrook on Sunday September 26th from 12pm-5pm. Thank to all for your suppprt and love. pic.twitter.com/rYB0wePoJh

Además, su padre pide a las personas cambiar las ofrendas florales que deseen brindar a la memoria de su hija, por donaciones a la futura Fundación Gabby Petito, a través de la Fundación Johnny Mac, de la cual su madre Nichole Schmidt, es voluntaria y miembro actual de la junta.

Los donativos también pueden enviarse mediante PayPal.

In lieu of flowers for the service, please send donations for the Future Gabby Petito Foundation through the Johnny Mac Foundation at https://t.co/LuZ4fILZY0 or https://t.co/4jn0zukyIb

We Thank you for all the support💙🦋🌈 pic.twitter.com/MWGx2BGHmQ

— joseph petito (@josephpetito) September 24, 2021